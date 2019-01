VIDÉO - Tanguy est de retour chez ses parents… et il n’a presque pas changé, regardez !

Tanguy rentre à la maison ! 18 ans après la comédie du même nom, le réalisateur Etienne Chatiliez a réuni ses comédiens pour une suite dont le distributeur SND vient de dévoiler un premier teaser. Son titre ? "Tanguy, le retour", tout simplement. Connaîtra-t-elle le même succès que l'original ? Sorti en 2001, "Tanguy" avait attiré plus de 4 millions de spectateurs dans les salles. Surtout, le film avait mis un nom sur un phénomène générationnel, celui des jeunes adultes qui préfèrent ou sont contraints de rester vivre chez leurs parents le plus longtemps possible.





On se rappelle qu'à la fin du premier volet, le personnage incarné par Eric Berger avait coupé le cordon et emménagé en Chine. Dans la suite, il en revient séparé de sa compagne Meï Lin. Mais avec leur fille Zhu à sa charge. Ses parents, Paul et Edith, toujours interprétés par André Dussollier et Sabine Azéma, vont donc proposer de les héberger. Sans imaginer le cauchemar qui les attend...