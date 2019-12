"Tape Face" débarque à Paris

Encore inconnu il y a trois ans, Sam Wills est devenu un phénomène international. Il crée la magie avec un cintre, une balle et un bout de tissu. Dans sa bulle, l'ancien clown invite son public sur scène et l'embarque dans ses fantaisies. Sa coiffure et son maquillage atypique font sa particularité. À l'instar de Tim Burton et Jacques Tati, son style est inspiré de l'univers du cinéma.



