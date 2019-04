VIDÉO - Taylor Swift s'essaie au français dans le clip coloré de "ME!", son hymne pop diablement efficace

Elle a tourné la page. Celle de la revanche et de la préservation de sa "réputation", qui a donné son titre à son sixième album sorti en novembre 2017. Oubliées les querelles avec Kim Kardashian et Kanye West : le serpent qu'elle utilisait pour promouvoir cet opus plus sombre que les précédents, et marqué par des sonorités plus urbaines et électro, a cédé la place à un papillon.





Le signe d'une renaissance personnelle et artistique que Taylor Swift met en scène dès les premières secondes du clip de sa nouvelle chanson. Teasé depuis février sur ses réseaux sociaux à grand renfort de photos pastels, ce retour aux sources s'est concrétisé vendredi 26 avril avec "ME!", un duo pop sucré diablement efficace que la chanteuse partage avec Brendon Urie du groupe Panic! At The Disco. Un single qui annonce surtout son très attendu septième album.