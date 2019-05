VIDÉO - The Dead Don’t Die : Jarmush et ses morts-vivants à l’assaut de Cannes

Il risque d’y avoir une ambiance peu commune le 14 mai prochain lors de l’ouverture du 72e Festival de Cannes avec la présentation du nouveau film de Jim Jarmush, The Dead Don’t Die (littéralement Les morts ne meurent pas). Le cinéaste, à qui nous devons Ghost Dog ou Dead Man, fait une incursion dans le film de zombies avec humour et respect.





L’histoire : Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville.