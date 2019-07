VIDÉO - The Operative : dans les coulisses du tournage du film avec Diane Kruger

Prêts pour une plongée réaliste dans l’univers du renseignement ? Amateurs de thrillers d’espionnage (mais aussi pour tous les autres), The Operative est le film qu’il vous faut voir cet été. Porté par Diane Kruger, qui vous livre dans la vidéo ci-dessus quelques secrets de tournage, ce deuxième long métrage du jeune réalisateur israélien Yuval Adler, raconte, à la fin des années 2000, l’histoire de Rachel, une Britannique recrutée par les services secrets israéliens qui l’ont envoyé en mission d’observation à Téhéran, dans le but d’obtenir des informations sur le programme nucléaire iranien. Un jour, elle disparaît sans laisser de trace. Thomas, son référent de mission, doit la retrouver entre Orient et Occident, car Rachel doit revenir à tout prix sous le contrôle de l’organisation… ou être éliminée.