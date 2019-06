VIDÉO - The Operative : Diane Kruger infiltrée en Iran pour le Mossad

Diane Kruger est une actrice qui explore tous les genres du cinéma et qui se retrouvent souvent là où on ne l’attend pas. Après Tout nous sépare de Thierry Klifa, In the Fade de Faith Akin et Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis, elle se retrouve à l’affiche de The Operative, un thriller dans lequel elle se glisse dans la peau d’une espionne du Mossad infiltré en Iran.





L’histoire : A la fin des années 2000, alors que le monde craint que l’Iran ne se dote de l’arme atomique, Rachel, ex-agente du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans laisser de trace. Thomas, son référent de mission, doit la retrouver entre Orient et Occident, car Rachel doit revenir à tout prix sous le contrôle de l’organisation… ou être éliminée.