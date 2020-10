Théâtres, cinémas : le spectacle doit continuer malgré le couvre-feu

Fermer à 21H est une double peine pour les théâtres, déjà contraints par les mesures de distanciation. En moyenne, un tiers des places sont condamnées en salle. Pour Jean-Marc Dumontet, directeur de théâtres, l'heure est au combat. "Il faut faire face. Il faut se relever dans la difficulté. Il faut affronter cette adversité. Et malgré ce couvre-feu, il faut continuer à vivre" se motive-t-il.



Sur scène depuis quelques semaines, François-Xavier Demaison se dit sonné, mais plus que jamais vissé sur ses planches. Des représentations au plus tard à 19H, des matinées le dimanche, ... Les solutions avancées par les organisateurs induisent la solidarité des spectateurs. Les salles de cinéma doivent, elles aussi, s'adapter. Nombreuses sont celles qui ont modifié les horaires de programmation des films. Elles parient désormais sur la première séance.



C'est toute la filière du spectacle qui doit s'organiser au pied levé pour prévenir un à un les clients des changements.



