Tom Cruise remet les gaz dans la première bande-annonce de "Top Gun : Maverick"

C’est le rôle qui a bouleversé sa carrière. En 1985, Tom Cruise a 24 ans lorsqu’il enfile la combinaison de Pete Mitchell, alias Maverick, le pilote de chasse charismatique et entêté de "Top Gun". Tourné pour un budget modeste, le film va rapporter plus de 350 millions de dollars à sa sortie un an plus tard, et faire de sa vedette une star mondiale.





Pendant des années, les fans vont réclamer une suite aux différents protagonistes. Mais l’acteur préfère se concentrer sur d’autres projets. Des grands rôles dramatiques – "Rain Man", "Né un 4 juillet", etc. – et bien sûr la saga "Mission : Impossible", qu’il contrôle de A à Z.