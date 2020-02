Tournée Âge tendre : les anciennes idoles ont toujours autant de succès

A Montluçon (Allier), on assiste à des retrouvailles inattendues sur scène de Jeane Manson et Christian Delagrange sur la chanson : "Les larmes aux yeux". Ce duo est l'une des nombreuses surprises de ce nouveau spectacle de la tournée des idoles, Âge tendre. C'est une vraie recréation musicale où les tubes des années 60-70 s'enchaînent. Les artistes vont sillonner l'Hexagone et la Belgique avec des fans plus que jamais au rendez-vous.



