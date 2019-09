VIDÉO - Tout est possible : la folle aventure d’un réalisateur qui se lance dans l’agriculture

PARI - John Chester et son épouse se lance un 2010 le pari fou de se lancer dans l'agriculture. Cette aventure humaine est racontée dans le documentaire "Tout est possible", à découvrir le 9 octobre dans les salles.

Tout est possible n’est pas un documentaire comme les autres. Il est le fruit de plus de 9 ans de travail de John Chester, réalisateur pour le cinéma et la télévision. En compagnie de son épouse Molly, il décide en 2010 de se lancer dans l’agriculture avec l’ambition de créer une ferme biodynamique et régénératrice. En parallèle, il prend la décision de faire de son aventure "paysane" un film, chose qui n’a pas été de tout repos : "On a tourné 365 jours par an sur près de huit ans. Pour moi, il y avait une tension permanente, entre les besoins de la ferme et ceux du film."

Le film raconte donc les joies, les galères, les doutes, les satisfactions, les craintes, les réussites du couple Chester. Il montre aussi comment ils sont parvenus au fil des années à appréhender ce mode de culture, et surtout comment ils ont appris à domestiquer la nature tout en la laissant agir à sa guise.