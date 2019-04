VIDÉO - "Men in Black : International" : Tessa Thompson et Chris Hemsworth prêts à sauver le monde dans un nouveau trailer

On ne remplace pas l'irremplaçable. Mais force est de constater que le duo Tessa Thompson et Chris Hemsworth pourrait bien faire de l'ombre aux héros d'origine, Will Smith et Tommy Lee Jones. Les deux acteurs, dont on avait adoré l'interaction dans "Thor Ragnarok", changent de registre et incarnent les nouveaux agents de "Men in Black : International", dont la deuxième bande-annonce a été dévoilée jeudi 25 avril par Sony Pictures.





L'occasion de grappiller quelques détails sur l'intrigue de ce nouveau sauvetage en règle de la planète, mis en scène par par F. Gary Gray, réalisateur de "Fast and Furious 8" et "Straight Outta Compton". On savait déjà que l'action se déroulait après celle des précédents films et que Tessa Thompson parvenait à intégrer "le secret le mieux gardé de l'univers", à savoir cette organisation en costumes et cravates noir qui lutte contre les invasions extra-terrestres en tous genres.