Un champion de télé au service de l'autisme

Dans son livre "Ma 153e victoire", Paul El Kharrat revient sur son parcours dans le jeu "Les 12 coups de midi" présenté par Jean-Luc Reichmann, mais aussi sur sa vie. Originaire de Grenoble, ce jeune homme de 21 ans a été diagnostiqué autiste Asperger à l'âge de 16 ans. Durant ses 152 victoires dans le jeu, il a fait de son handicap son meilleur atout. "Mon cerveau d'Asperger absorbe tout, se gave de nourriture et d'informations et m'offre en retour d'exceptionnelles capacités de mémorisation et une adaptation criante à la société qui m'entoure", a-t-il confié. À travers son livre, Paul veut surtout sensibiliser le plus grand nombre de personnes.



Ce dimanche 13 septembre 2020, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle de Paul El Kharrat qui sort son premier livre sur son parcours dans le jeu télévisé "Les 12 coups de midi" et sur sa maladie. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 13/09/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.