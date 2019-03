Un collage géant dévoilant "le secret" de la pyramide du Louvre : la nouvelle surprise de l'artiste JR

Il y a trois ans, il l'avait faite disparaître grâce à un trompe-l'œil. A l'occasion des 30 ans la Pyramide du Louvre, JR est de retour au même endroit pour dévoiler "le secret de la Grande Pyramide" grâce à un collage géant sur toute la Cour Napoléon. Une œuvre à la fois mystérieuse et grandiose à laquelle 400 de ses fans ont participé. L'installation, qui a débuté mardi, sera révélée ce vendredi vers 18 heures. Toute la Cour Napoléon sera recouverte, y compris les bassins et les Pyramidions (les petites pyramides). L’installation sera visible jusqu’à dimanche.





Le suspense a été maintenu. On sait seulement que JR veut faire surgir la pyramide du sol de manière spectaculaire, comme au milieu d'un gouffre laissant apparaître ses fondements. Quatre cents participants bénévoles se relaient depuis quatre jours, par groupes de 50, pour installer les lés qui formeront cette image géante en un gigantesque pachtwork. "La plupart des gens ici ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire", a confié JR à LCI. "Il y a plus de 2000 bandes à coller au sol de 10 mètres chacune, c'est un puzzle gigantesque, et quand on est dessus, on le voit rien de ce qu'on fait", nous a expliqué l'artiste, qui a déjà réalisé des collages dans le monde entier.