"Un cow-boy dans le coton" : le nouvel album de Lucky Luke

Depuis près de 74 ans, le célèbre cow-boy qui tire plus vite que son ombre n'a pas pris une seule ride. Ce vendredi, un nouvel album de Lucky Luke intitulé "Un cow-boy dans le coton" vient d'ailleurs de sortir. Dans cette énième production, le héros hérite d'une plantation en plein cœur de la Louisiane. Il y retrouve un vieux copain, Bass Reeves, un shérif noir qui a réelement existé. Le cow-boy découvre également l'esclavage, les très riches propriétaires terriens et les ouragans avant le réchauffement de la planète.



Depuis presque 20 ans, Hervé Darmenton, dit Achdé, signe tous les albums des dessins de Lucky Luke. Et ce 80e opus, rempli de diverses séquences, l'a complètement séduit. A travers ce tome, "on sent que notre métier de dessinateur et d'illustrateur est important ", a-t-il affirmé. Une nouveauté qui peut se vendre à plus de 500 000 exemplaires et qui rapporte beaucoup aux libraires.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.