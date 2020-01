VIDÉO - Un homme, candidat à la couronne de Miss France : "Miss" dévoile ses premières images

"Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…", promet le synopsis. La première bande-annonce, dévoilée jeudi 8 janvier, nous présente quelques-unes des étapes de la préparation intensive du candidat qui "se sent plus fort en femme". On y retrouve les traditionnelles photos et les cours de bonnes manières que suivent chaque année les prétendantes à la couronne. Une immersion plus vraie que nature, renforcée par la présence de Sylvie Tellier.