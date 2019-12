Un nouvel envol pour le musée de l'Air et de l'Espace

Un siècle après sa naissance, le musée de l'Air et de l'espace du Bourget est en pleine chrysalide. Après deux années de labeur, les Bénédictins ont donné leur feu vert au retour des œuvres dans la grande galerie. Des trésors miraculeusement conservés au fil des décennies et qui ont été restaurés.



