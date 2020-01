Un rappeur surfe sur la nostalgie

K. Maro a marqué 2004 avec sa chanson "Femme Like U". Ce titre s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires à travers le monde. Depuis, Cyril Kamar, de son vrai nom, s'est éloigné des projecteurs pour se consacrer à la production et au management des artistes. Et pour fêter les quinze ans de ce tube, il a sorti un album best of composé de quatre titres inédits. Il a également donné un concert pour célébrer son retour auprès du public.



