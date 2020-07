Un spectacle son et lumières aux Invalides

Les Invalides sont l'un des monuments les plus emblématiques de l'Hexagone. Depuis près de dix ans, ils deviennent chaque été l'écrin d'un spectacle son et lumières qui explore l'histoire du pays. Le temps d'une soirée, le narrateur est revenu sur la construction du monument par Louis XIV ainsi que sur l'histoire de Paris, son berceau.



