Une ambiance joyeuse à Condom malgré l'annulation du festival de Bandas

Ce vendredi devait être le jour de lancement du festival de Bandas à Condom (Gers). La fête a dû être annulée pour cause de coronavirus, mais l'esprit, lui, est intact. Alors comme à l'accoutumée, quelques musiciens ont commencé à faire une sérénade sous les fenêtres de l'hôpital et de l'Ehpad. De quoi donner du baume au cœur aux résidents et au personnel soignant. En 48 ans d'existence, c'est la première fois que le festival n'ait pas lieu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.