VIDÉO - Une guerre fratricide, des bolides et un revenant : "Fast and Furious 9" lâche tout dès la première bande-annonce

BLOCKBUSTER- De ce neuvième opus de la saga porté par Vin Diesel depuis - déjà - 19 ans, on ne savait pas grand-chose. Les premières images diffusées vendredi 31 janvier en montrent peut-être un peu trop, dévoilant les nombreux rebondissements qu'on aurait préféré découvrir en salles le 20 mai.

A événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. A quatre mois de la sortie de "Fast & Furious 9", Vin Diesel et l'équipe du film avaient donné rendez-vous aux fans de la saga à Miami vendredi 31 janvier pour découvrir la première bande-annonce du film. Des images dévoilées après 1h20 de concert des artistes qui ont marqué les huit précédents longs métrages comme Wiz Khalifa et Charlie Puth, interprètes de "See You Again" en hommage au défunt Paul Walker. La trame de ce neuvième opus avait jusque-là été gardé secrète. Seule l'arrivée au casting de l'ancien catcheur John Cena avait été confirmée, comme pour combler l'absence de Dwayne "The Rock" Johnson qui, tout comme Jason Statham, n'apparaîtra pas dans ce "Fast 9".

Ce premier trailer est long... peut-être trop. Car en quatre minutes, on a déjà l'impression d'avoir à peu près vu tout le film. On retrouve donc Dom (Vin Diesel) et Letty (Michelle Rodriguez) auprès du petit Brian en pleine campagne. Mais comme tout ce petit monde a visiblement du mal à rester tranquille, les voici donc prêts à affronter Jacob (John Cena), un "braqueur de haut vol, assassin et pilote d'élite" qui n'est autre que le frère de Dom - dont on n'avait bien sûr jamais entendu parler en 19 ans. Détail... On comprend que ce dernier a été embauché par la vilaine Cipher (le come-back de Charlize Theron avec une coupe au bol après "Fast and Furious 8") pour tuer notre héros.

La résurrection de Han, tué dans "Fast 7"

Vous en voulez encore ? Parce qu'il ne s'agissait là que des deux premières minutes de la bande-annonce. La suite est un enchaînement de bons mots sur l'importance de la famille et de courses poursuites aussi impressionnantes qu'irréalistes. Et comme la production n'était pas à une aberration près, voilà que réapparaît d'entre les morts Han (Sung Kang), un personnage qu'on a vu mourir dans "Fast and Furious 7". Alors malgré tout ce joyeux n'importe quoi, on a quand même bien envie de savoir comment le scénario va expliquer cette résurrection, tout comme le retour de Mia Toretto (Jordana Brewster), qu'on avait laissée en plein bonheur conjugal avec Brian O'Conner (Paul Walker) à la fin du septième volet.

Autant de questions auxquelles on aimerait obtenir une réponse lors de la sortie en salles de "Fast and Furious 9" le 20 mai. Et si le tout pouvait avoir un peu de cohérence, ça ne ferait pas de mal !

