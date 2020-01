Une petite visite au musée des "yéyé"

A Villeneuve-d'Aveyron, les "yéyé" ornent les murs du musée de Jean-Marie Périer. De Johnny Hallyday aux Beatles en passant par Cloclo et d'autres stars des années 60, les visiteurs peuvent y découvrir 190 portraits originaux. En tout, Jean-Marie Périer possède plus de 5 000 clichés des "yéyé" et pour lui, c'est un véritable trésor. Ce dernier n'est pas prêt d'oublier cette belle époque.



