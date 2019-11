Van Gogh, la tête dans les étoiles

Les Carrières de Lumières des Baux-de-Provence accueillent une sublime exposition mettant à l'honneur Van Gogh jusqu'au 5 janvier 2020. C'est un lieu unique de plus de 7 000 mètres carrés où l'on voit évoluer l'artiste au fil des années. Grâce à la technologie appelée "Art and Music Immersive Experience", cette exposition est à la fois visuelle et sonore. Un pari réussi pour le réalisateur, d'autant plus que l'événement permet aux visiteurs de rêvasser, déambuler, admirer les œuvres et lâcher prise le temps d'une "Nuit Etoilée".



