Viktor Vincent, l'expérience mentaliste

Le mentalisme est un art né au XIXe siècle et popularisé grâce à la série TV "The Mentalist". Il existe une trentaine de professionnels à l'exercer dans le pays, dont Viktor Vincent. Dans son sixième spectacle "Mental Circus", il repousse les limites de son art dans une ambiance très années 30 et fait du public un personnage clé de son show. Une expérience incroyable, mélange d'humour et de talent, à vivre et à découvrir au Théâtre de la Tour Eiffel, à Paris, jusqu'au 21 mars 2020.



Ce samedi 7 décembre 2019, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous présente "Mental Circus", le nouveau spectacle de Viktor Vincent. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/12/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.