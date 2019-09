VIDÉO – Vin aux souriceaux, glande anale de castor... Mangeriez-vous ces aliments "dégoûtants" exposés à Nantes ?

RÉPUGNANT- A Nantes, l’exposition "Disgusting Food Museum" présente depuis mercredi les mets les plus dégoûtants au monde. Jusqu’au 3 novembre, testicules de taureaux ou vin aux souriceaux mettent au défi les papilles des visiteurs.

Ecœurants ou exquis, les aliments peuvent renvoyer une sensation contraire d’une région à l’autre du globe en fonction de nos habitudes alimentaires. Ce sont ces liens entre culture et nourriture qu'explore l'exposition suédoise "Disgusting Food Museum", ouverte depuis mercredi et jusqu'au 3 novembre prochain dans le cadre du festival "Les tables de Nantes". "Une des choses vraiment fascinantes concernant la notion de dégoût, c'est qu'elle est vraiment déterminée par notre culture : les choses avec lesquelles vous avez grandies, vous allez les trouver délicieuses et souvent quelque chose d'étranger, de bizarre et différent vous semblera dégoûtant", a expliqué son commissaire, Samuel West.

L'exposition permet aux visiteurs d'ouvrir gratuitement leurs yeux sur de surprenantes victuailles (voir la vidéo en tête de cet article). Du côté des papilles en revanche, il faut débourser 3 euros afin de goûter de la chair de requin fermentée ou de la liqueur de glande anale de castor.