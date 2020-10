VIDEO - Wejdene : "À 16 ans, j'ai fait danser toute la France pendant le confinement"

"Tu hors de ma vue !", lance Wejdene à son ex-petit ami volage sur "Anissa", le tube qui a lancé sa carrière au printemps dernier. Mélodie acidulée, texte humoristique et vengeur... Il n'en fallait pas plus pour que cette jeune chanteuse qui a grandi à La Courneuve, en région parisienne, devienne l'icône de sa génération. Son âge, justement, est resté un secret bien gardé jusqu'à la sortie à la rentrée de "16", son premier album au titre équivoque.

Si Wejdene est la fille d'un célèbre musicien tunisien, elle assure qu'il n'est pour rien dans sa volonté précoce de se lancer dans la chanson. Au contraire. "Enfant, il ne me calculait pas plus que ça ! ll se disait que dans une maison, il y a toujours une petite fille qui chante", se souvient-elle. "Je le voyais juste parfois composer, mais ce n'est pas forcément lui qui m'a donné envie de devenir ce que je suis aujourd'hui (...) Moi je kiffais chanter. Et je me disais : pourquoi je me priverais de le faire ?".

Si sa vie a dans l'ensemble changé pour le meilleur, l'adolescente avoue qu'elle doit désormais faire face aux attaques, parfois acerbes, qui émanent des réseaux sociaux. "Des fois il y a des critiques... J'ai l'impression ces gens ne sont pas des humains", soupire-t-elle, expliquant par ailleurs avoir fait le tri par ses amies proches. "Pour moi il y a beaucoup de choses à gérer, dès mon plus jeune âge. Soit tu es là et tu m'aides. Soit... au revoir !".