"Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X", un documentaire sans filtre

Cette semaine, la diffusion du documentaire "Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X", réalisé par Anissa Bonnefont, s'est tenue à l'Assemblée nationale. Celui-ci relate la quête de l'identité d'Olivier Rousteing, le célèbre styliste et directeur de la maison de couture Balmain. Âgé de 33 ans, il est le plus jeune designer de l'histoire, mais aussi le plus influant. Né sous X, ce jeune prodige cherche à connaître ses origines. Une quête retransmise dans un documentaire. Découvrez la bande-annonce en images.



Ce samedi 30 novembre 2019, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle du documentaire "Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/11/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.