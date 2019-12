VIDÉO - "Wonder Woman 1984" : Gal Gadot s'offre une plongée pop et mystérieuse dans les années 80 dans la première bande-annonce

2020 sera féminine ou ne sera pas chez les super-héros. Après le "Black Widow" de Scarlett Johansson, c'est au tour de la suite de "Wonder Woman" d'attiser la curiosité du public avec une première bande-annonce aussi pop que mystérieuse. Le trailer du bien nommé "Wonder Woman 1984" infuse d'emblée son esthétique "80s" avec une musique qui nous donne déjà envie d'y être. "Blue Monday", le tube de New Order, vient rythmer ce trailer d'un peu plus de 2 minutes 30 qui pose plus de questions qu'il n'offre de réponses.

On retrouve donc Diana Prince (Gald Gadot), qui nous assure que "sa vie n'a pas été celle que vous imaginez. On traverse tous des épreuves". Une épreuve s'annonce d'ailleurs à elle sous la forme de deux nouveaux ennemis redoutables, Max Lord (Pedro Pascal sans moustache mais avec les cheveux blonds) et Cheetah (Kristen Wiig).