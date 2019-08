VIDÉO - Woodstock fête ses 50 ans : on vous raconte ce moment culte de la culture hippie

Classé par le magazine Rolling Stone parmi les 50 moments qui ont changé l'histoire du rock'n'roll, Woodstock représente à la fois l'apogée et le déclin de la culture hippie. Les idoles de toute une génération disparaîtrons ensuite tour à tour : en 1969, Brian Jones, des Rolling Stones, meurt d'une noyade due à une overdose et l'année d'après, c'est au tour de Jimmy Hendrix de disparaître, étouffé dans son vomi à cause d'un mélange d'alcool, de calmants et de somnifères. Suivi deux semaines plus tard par Janis Joplin, qui décède d'une overdose d'héroïne. Un an après, c'est Jim Morisson, des Doors, qui est retrouvé mort d'une overdose dans sa baignoire. En 1970, les adeptes du mouvement hippie font aussi face à une autre mort, cette fois plus symbolique : la séparation des Beatles.





Sans oublier que le mouvement de paix contre la guerre au Vietnam s'essouffle (la guerre continuera jusqu'en 1973). Les combats idéologiques des hippies perdent du terrain et le rêve d'un mode de vie alternatif se dissipe à son tour. Le choc pétrolier et la crise économique qui s'en suit en 1973 achève ainsi la culture du "flower-power", poussant certains de ces adeptes à adopter le conformisme de l'"American way of life", qu'ils avaient pourtant tant critiqué, pour pouvoir s'assurer un train de vie décent.