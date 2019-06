VIDÉO - De "Love Actually" à "Coup de foudre à Notting Hill", Richard Curtis nous livre les petits secrets de ses scènes cultes

LOVE IS IN THE AIR - Génie de la comédie romantique, le scénariste Richard Curtis est la plume qui a offert à des millions de sentimentaux les plus belles romances sur grand écran de ces 25 dernières années. Aujourd'hui allié au réalisateur Danny Boyle pour "Yesterday" en salles le 3 juillet, il livre à LCI quelques anecdotes croustillantes sur cinq de ses scènes les plus emblématiques.