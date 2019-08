VIDÉO - Zahia Dehar "fière d’être une fille facile" : l'ex-escort girl défend son premier grand rôle au cinéma

Au début de notre entretien, Zahia, 27 ans, écoute attentivement sa réalisatrice. Lorsqu’on lui demande si elle lui a facilement accordé sa confiance, elle acquiesce, enthousiaste. "Oui, tout de suite. Avant même de la rencontrer. Je le savais d’instinct", assure-t-elle, avant d’expliquer qu’elle a refusé plusieurs propositions après son premier film avec Marilou Berry.





"Elles venaient de gens qui ne me connaissaient et qui me proposaient des rôles en pensant que c’était ma personnalité", explique Zahia. "Ce n’était même pas à cause de la prostitution ou du côté sulfureux. Mais ça ne me plaisait pas. Par exemple à cause des mots choisis, de la façon d’écrire en pensant que c’était ma manière de m’exprimer."





Bref, pas question d’incarner une version fantasmée de la figure médiatique, connue de tous. Même si Zahia et Sofia ont des points communs. "On a le même goût pour la liberté et les aventures", reconnaît-elle. "Mais c’est un personnage de fiction. On a aussi nos différences". Durant notre entretien, la comédienne sera aussi attentive à son apparence hyper travaillée qu’aux mots qu’elle emploie avec un mélange de douceur et de détermination.