Zoom : les gorges du Tarn à l'état sauvage

Les gorges du Tarn sont non seulement une forteresse naturelle spectaculaire, mais elles abritent aussi de magnifiques villages. Ces derniers racontent une histoire faite de légendes et de pouvoirs avec l'eau incroyablement cristalline de la rivière comme fil conducteur. Partez en voyage au "Far West" made in France pour s'émerveiller devant des panoramas uniques.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.