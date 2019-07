Voici les acteurs qui incarneront JoeyStarr et Kool Shen dans le biopic de NTM

On en sait un peu plus au sujet du prochain film d’Audrey Estrougo, "Suprêmes" dont le tournage doit débuter à l’aube de 2020. On connaît même désormais l'un des éléments essentiels de ce biopic consacré aux débuts du groupe NTM, à la fin des années 80 et au début des années 90, à savoir le nom des deux principaux acteurs.





Selon Allociné, les deux stars du désormais mythique groupe de rap français seront incarnées par Sandor Funtek et Théo Christine. Le premier se glissera dans la peau de Kool Shen, le second de JoeyStarr. Sandor Funtek a notamment déjà joué dans "Nos vies formidables", de Fabienne Godet, "Dheepan", la Palme d’Or de Jacques Audiard, ou encore "La Vie d’Adèle", d’Abdellatif Kechiche. Quant à Théo Christine, il a déjà été vu dans la série "SKAM" ou les films "La finale", de Robin Sykes, et "Lulu femme nue", de Solveig Anspach.