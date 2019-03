Voulzy en tournée dans les Églises

Il faut savoir que Laurent Voulzy est un amoureux d'histoire et du Moyen Âge. Raison pour laquelle il a accepté de chanter à nouveau dans les Églises. Notons que l'artiste avait fait sa première tournée dans les cathédrales, collégiales et basiliques en 2012 en vue de promouvoir son album "Lys & Love". Un mélange de musique médiévale et de son électro. Laurent Voulzy n'est pas forcément croyant, mais il a une vraie spiritualité en lui.



