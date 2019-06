Vous hésitez à y aller avec vos enfants ? Voici les festivals de l'été les plus "kids friendly"

Dans le cadre du festival Jazz à La Villette, Jazz for Kids, c’est une programmation entièrement dédiée aux enfants, avec des concerts, spectacles et ateliers, adaptées aux petits dès 1 ans ! Une manière ludique de découvrir en famille l'univers de cette musique souvent réservée aux plus grands. Cette année, un programme spécial a été concocté pour le jeune public avec "Chantons Jazz !" (dès 5 ans - 60 min) où parents et enfants sont invités à chanter ensemble quelques thèmes de jazz. Sam 31 août & 7 sept - 14h et 15h15, Dim 1 & 8 sept |- 10h15, 11h30, 14h et 15h15, 8€ pour les enfants et 10€ pour les adultes.





Ou encore "Jazz à Little Villette" (dès 1 an) avec fabrication de pochettes vinyles, et le jeu du "qui est-ce ?" détourné façon "Où est Miles ?". Sam 31 août & 7 sept + Dim 1er & 8 sept - 14h30 à 18h30. Gratuit, en accès libre. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site.