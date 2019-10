Vous n'aurez pas le dernier mot avec Stéphane Bern !

L'INSTANT CULTURE - Quand Stéphane Bern monte sur les planches, c'est évidemment pour nous faire découvrir l'histoire. Dans un seul sur scène au Théâtre Montparnasse, il nous dévoile les derniers mots de grandes plumes, sur un ton décalé.

Après la télévision, la radio, la sauvegarde du patrimoine français... Stéphane Bern s'attaque désormais aux planches. Dans un seul en scène drôle, littéraire et historique, il nous emmène dans les coulisses de l'histoire, à la découverte des derniers mots des grands hommes et auteurs. La pièce "Vous n'aurez pas le dernier mot" est à découvrir au Théâtre Montparnasse tous les lundis soir à 20 heures. Egalement à l'affiche cette semaine, le nouvel album de Marc Lavoine et les bons plans pour Halloween.



Ce dimanche 27 octobre 2019 en lettres, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle de la pièce de théâtre de Stéphane Bern. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 27/10/2029 présentée par Valentine Desjeunes, sur LCI.