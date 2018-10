"We will rock you", une adaptation du show qui a cartonné pendant douze ans à Londres, est à l'affiche du Casino de Paris jusqu'au 4 novembre. Cette comédie musicale en hommage à Freddie Mercury nous plonge dans une société futuriste, dans les années 2300. Quinze artistes, danseurs et chanteurs, interprètent une histoire délirante entrecoupée d'une vingtaine de chansons de Queen. Cette version française est beaucoup plus pop et grand public, alliant humour, autodérision et références. Pour les fans de Queen, le spectacle "Queen symphonic", propose les plus beaux morceaux du célèbre groupe de rock du 21 au 26 octobre à Lille, Paris et Lyon. En outre, le biopic sur Freddie Mercury sortira fin octobre.



Ce mardi 9 ocotbre 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente la célèbre comédie musicale "We will rock you" au Casino de Paris. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 09/10/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.