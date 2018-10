"We will rock you" : la comédie musicale à la gloire de Freddie Mercury débarque à Paris

Le mois de septembre marque la rentrée des comédies musicales. Parmi les plus attendues, "We will rock you", un spectacle consacré à l'histoire du mythique groupe britannique Queen. Pour incarner le cultissime Freddie Mercury, Doryan Ben un jeune homme de 23 ans qui a la fougue et la splendeur vocale du chanteur. Un exercice quelque peu complexe mais qu'il réussit avec brio. A Londres, la comédie musicale a réuni plus de sept millions de spectateurs en douze ans. A Paris, la folie Freddie Mercury vient d'être relancée à l'annonce du show.