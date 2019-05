Neymar, BigFlo & Oli, ses partenaires dans "Aladdin"… tout le monde est fan de Will Smith !

Alors qu’une première bande-annonce avait jeté un froid sur les réseaux sociaux, sceptiques devant le look du géant bleu, le résultat final est franchement réjouissant. Et doit beaucoup au bagout d’un Will Smith qui dynamite le film, jusque-là propret, lorsqu’il sort enfin de la lampe magique. "J’ai commencé à jouer avec la chanson "Friend Like Me" ("Un ami comme toi" en VF) et j’y ai ajouté une touche hip-hop, pour lui apporter mon parfum", raconte l’intéressé sous le regard admiratif de ses partenaires. "Personne d’autre que lui n’aurait pu le faire", intervient Naomi Scott (vue dans Power Rangers ou Seul sur mars), la jeune comédienne anglaise qui incarne la princesse Jasmine, sous le charme.

Mena Messoud, l’interprète d’Aladdin, y va lui aussi de son couplet en faveur de son illustre partenaire. "Souvent, les acteurs qui jouent un personnage en partie numérique ne vous donnent pas la réplique en plateau", révèle le comédien égypto-canadien. "Will, lui, était là tous les jours et il disait ses dialogues même quand sa présence n’était pas nécessaire." Compositeur de la B.O. qui a fait rêver plusieurs générations, Alan Menken ne mâche pas non plus ses mots : "Je n’ai pas encore eu l’occasion de te le dire, Will, mais tu es fantastique." Face à cette avalanche de compliments, difficile de ne pas avoir le sourire.