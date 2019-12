Willy Rovelli ("Comme des bêtes 2") : "Je ne pensais pas être un jour un concurrent de Brad Pitt"

Il s'excuse d'avoir manqué notre appel car il était retenu en réunion. Willy Rovelli fourmille de projets et ne semble pas près de s'arrêter. Actuellement en tournée avec son nouveau one-man-show, le cuisinier le plus sadique de la télévision française s'apprête à retrouver Olivier Minne dans une émission dérivée de "Fort Boyard" dont il est l'un des personnages les plus populaires depuis sept ans.

Les équipes d'Universal France m'ont contacté en me disant qu'elles avaient pensé à moi, que je faisais partie des pré-sélectionnés et qu'on était deux-trois sur le coup. Ensuite, ma voix superbe est allée jusqu'à Hollywood. C'est peut-être la seule fois qu'elle ira là-bas d'ailleurs. J'espère qu'il y aura un "Comme des bêtes 3", "4", un "1000" ! Je pense qu'il y a plein de choses à faire, on peut faire passer beaucoup de messages avec des animaux d'autant que les gens sont maintenant très sensibles à la cause animale. Et puis c'est drôle, c'est mignon... Je me tiens prêt pour un 3 avec plaisir !

On est tous des Pompon, exactement ! On veut tous rouler des mécaniques, à dire : "Ouais, y en a marre ! Si je le vois..." Mais après... On est tous un peu des faux-derches hélas. En tout cas moi, beaucoup.

Willy Rovelli : C'est un film qui est drôle, un peu engagé car il délivre des petits messages sur le sort des animaux du cirque, sans non plus prendre la tête. L'idée, ce n'est pas de faire la morale. J'aime bien quand des films d'animation, qui par définition touche les enfants, font passer des messages l'air de rien entre deux éclats de rire. C'est pas mal. Et puis surtout, il y a Pompon dedans, qui est un personnage magnifiquement beau, un peu taré et petit. C'est tout moi mais en lapin !

Vous proposez sur votre page Facebook des tutoriels plein d'humour, façon YouTubeur, intitulés "La Vie est belle". A quoi ressemblerait votre tuto pour un bon doublage de film d'animation ?

Alors d'abord on va vous passer un texte qu'il faudra lire. Attention, ce n'est pas parce que c'est un film d'animation qui s'adresse aux enfants qu'il faut parler bébête, même s'il y a des bêtes. Non, non, non ! Vous lisez, vous lisez bien et surtout vous mettez de vous dans la lecture. Ce n'est pas parce qu'on ne vous voit pas que vous ne devez pas jouer. Il faut jouer ! C'est là que vous allez être un bon comédien ou une bonne comédienne, quand vous allez réussir à faire passer 10.000 choses rien qu'avec votre voix. Donc vous lisez, vous vous adressez aux enfants mais sans parler comme un enfant. Vous faites parler une bête mais vous n'êtes pas bébêtes et vous vous débrouillez pour qu'on sente votre corps rien que dans votre voix. C'est un vrai boulot de comédien de doubler. On a l'impression que c'est pénard comme ça, que t'es assis et que tu lis mais pas du tout. Tu bouges vraiment, tu joues l'action. Je suis un faux-calme donc c'était très facile pour moi de me glisser dans la peau de Pompon.

Le chien Max finit chez un vétérinaire spécialisé dans les troubles du comportement. Les héros de "Comme des bêtes 2" ne seraient-ils pas un peu des humoristes qui s'ignorent, tous un peu névrosés ?

De toute façon, on est tous un peu des névrosés. Il paraît que quand on a des animaux, on leur transmet un peu nos névroses, nos angoisses. J'avais un chat qui s'appelait MC, comme MC Solaar parce que j'étais fan de lui. C'était un chat de gouttière, je l'ai eu à la naissance et il est mort à 11 ans, mais je pense qu'il était complètement barge ! Un jour, le vétérinaire m'a dit : "En fait, votre chat est fou". Je pense qu'il était fou parce que je l'ai rendu fou. Je lui faisais tout le temps des bisous, on se courait après dans la maison, dès qu'il mangeait j'allais l'emmerder. Comme je suis tout le temps nerveux et en train de faire 10.000 trucs, et qu'un chat ça dort 20 heures par jour, je ne supportais pas ça. Je le réveillais tout le temps, je le foutais en bas du lit. Je crois qu'il a terminé taré à cause de moi mais je l'aimais plus que tout. Le véto m'avait rappelé : "Ce n'est pas votre fils". Je lui parlais et je faisais les réponses aussi.

Comme Kristoff avec son renne Sven dans "La Reine des neiges" ?

Exactement (rires) !