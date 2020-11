"Wonder Woman 1984" anticipe la réouverture des cinémas et avance sa sortie au 16 décembre

Si un tel scénario se confirmait, Wonder Woman 1984 affronterait donc Les Tuche 4 parmi les films inédits proposés au public le 16 décembre. Deux salles, deux ambiances mais autant de raisons d'inciter un large public aux goûts divers à se rendre à nouveau au cinéma. Sorti à l'été 2017, le premier Wonder Woman avait séduit près de 2,2 millions de spectateurs en France. Diana Prince, la plus célèbre des Amazones, revient avec un deuxième film survitaminé qui la plonge dans la plus pop des décennies. Lors de la révélation de la bande-annonce lors du Comic Con Experience de Sao Paulo en décembre dernier, la réalisatrice Patty Jenkins avait promis de délivrer "une expérience épique comme on en faisait dans les années 80". "Nous avons tourné beaucoup de choses pour de vrai. Du vrai travail avec des câbles, de vrais décors.... Ce que vous allez voir, ce sont de vrais gens qui font des cascades dans des décors réels", avait-elle affirmé, citée par The Hollywood Reporter.