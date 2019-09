Yann Moix arrête la promotion de son livre et "se met en retrait des médias"

Vous ne l'entendrez plus. Au moins pour un temps. Yann Moix a décidé de ne plus prendre la parole publiquement sur son roman Orléans, oeuvre la plus commentée de cette rentrée littéraire. "Après s'être exprimé, notamment à l'émission 'On n'est pas couché', l'auteur a choisi de mettre un terme à la promotion de son livre et de se mettre en retrait des médias", a indiqué la maison Grasset dans un communiqué transmis à l'AFP.





L'auteur de 51 ans avait débuté sa tournée médiatique en août dans une interview à "Sept à Huit", dans laquelle il revenait sur le cœur de son récit. Dans son dernier roman, il réitère les accusations de maltraitances et d'humiliations répétées qu'il portait déjà à l'encontre de ses parents en 2006 dans Panthéon. "Je considère qu’ils n’existent plus", avait-il déclaré à propos de son père et de sa mère sur TF1.