"Yesterday", un monde sans les Beatles

Le nouveau film de Danny Boyle, "Yesterday", sort en salles ce mercredi. Il raconte l'histoire d'un jeune auteur-compositeur et interprète qui rêve de succès mais dont la carrière ne décolle pas. Un jour, il a eu un accident de vélo et à son réveil à l'hôpital, il est le seul à se souvenir de l'existence des Beatles. Il a alors décidé de faire croire que les chansons de ce célèbre groupe de pop sont les siennes et le succès est sans conteste.



