Zac Efron bientôt au générique d’un nouveau remake de "Trois hommes et un couffin"

DADDY COOL - Le héros de "High School Musical" retrouve Disney pour une version modernisée de la comédie culte "Trois hommes et un couffin", que les Américains avaient déjà empruntée aux Français.

On le croyait fâché avec l’écurie qui a fait de lui une star mondiale. Pour preuve, son refus de participer à une réunion/karaoké avec ses anciens camarades de High School Musical en plein confinement. Zac Efron avait préféré enregistrer un message vidéo à l’attention du public plutôt que de chanter. Mais il faut croire que les relations entre Disney et l’acteur américain de 32 ans sont toujours au beau fixe, au point de lancer un nouveau projet ensemble. The Hollywood Reporter annonce que le comédien sera prochainement à l’affiche d’un énième remake de Trois hommes et un couffin pour la plateforme Disney+.

La version française nommée aux Oscars en 1986

Comme c’est dans les vieux pots… (vous connaissez la suite), Hollywood a choisi de faire du neuf avec du vieux et de rebooter Trois hommes et un bébé, le film de 1987 avec Steve Guttenberg, Tom Selleck et Ted Danson, qui était lui-même une adaptation du long métrage made in France de Coline Serreau, Trois hommes et un couffin, sorti en 1985. André Dussollier, Roland Giraud et Michel Boujenah s'y retrouvaient avec un bébé sur les bras sans trop savoir quoi en faire. Un succès public et critique à l’époque qui avait été salué par trois César - dont celui du meilleur film - et une nomination à l’Oscar du meilleur film étranger.

Le remake américain avait aussi séduit outre-Atlantique, devenant le premier film live action de Disney a récolté plus de 100 millions de dollars au box-office US, précise The Hollywood Reporter qui n’avait pas d’autre information que le casting de Zac Efron à nous mettre sous la dent si ce n'est que le producteur Gordon Gray (Maxi Papa avec Dwayne Johnson, The Way Back avec Ben Affleck) supervisera le projet. Rien n’a encore filtré sur le scénario, le réalisateur et les compagnons d’infortune du comédien. Une certitude : le tournage à venir obligera le jeune homme à se réinstaller à Hollywood, lui qui a parcouru le globe pour un documentaire ecolo-responsable pour Netflix et rêvait de s’exiler en Australie.

Delphine DE FREITAS