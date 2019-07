ZAPPING VIDÉO - Quand les pompiers veulent vous faire venir au Bal du 14 juillet, ils sortent le grand jeu !

À Laon, en Picardie, les soldats du feu font passer des castings pour trouver les meilleurs animateurs de soirée. À Lyon, on pratique le Floss dance dans tous les lieux possibles. À Loctudy en Bretagne, on lâche la cornemuse pour la techno tandis qu'à Nice et à Menton, on a le droit à des clips très sexy. Enfin à Caen, on rejoue l'histoire en débarquant sur les plages.

On vous laisse admirez avant de vous rendre samedi dans la caserne la plus proche de chez vous (consultez ICI la liste des casernes qui ouvrent leurs portes à Paris et en proche banlieue) !