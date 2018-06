VIDÉO - Le tuto du coach : 3 exercices pour la cardio

Envie d'être plus endurant et de brûler vos graisses rapidement ? C'est ce qu'on vous propose, avec l'aide de notre coach, trois exercices qui vont vous permettre d'augmenter vos capacités cardio-vasculaires et pulmonaires. Résultat : vous renforcez votre cœur et vos poumons, vous diminuez les risques de crise cardiaque, de diabète et de certains cancers.





Dans cette vidéo, notre éducateur physique adapté, Marin Grabiner, vous propose d'utiliser la méthode "Tabata". Le principe ? 20 secondes d'effort très intense pour 10 seconde de repos sur 8 cycles, soit un entraînement qui dure 4 minutes. C'est une technique qui peut s'appliquer sur différents exercices : squats, burpees, tractions, pompes... etc