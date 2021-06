À Roland-Garros, refuser d'aller en conférence de presse est-il vraiment passible d'exclusion ?

Ce code présente en détails les règles qui régissent le fonctionnement de ces événements majeurs. Qu'il s'agisse des sommes empochées par les joueuses et joueurs, ou du format des compétitions. Il détaille aussi certains protocoles et obligations qu'il incombe aux participants de respecter. Page 42, il est indiqué noir sur blanc qu'à moins "d'être blessé et physiquement incapable de se présenter, un joueur ou une équipe doit assister à la ou aux conférence(s) de presse d'après-match organisée(s) immédiatement ou dans un délai de 30 minutes". Une violation de cette règle "est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 20.000 dollars", apprend-on.

Alors que dans certains sports, il est facile d'échapper aux questions des journalistes, peut-on être durement sanctionné pour cela à Roland-Garros ? Afin de trancher cette question, il convient de se référer aux règles qui s'appliquent aux plus grands rendez-vous du circuit. Notons que le tournoi parisien partage avec les autres tournois du Grand Chelem des textes et une organisation commune. En particulier un Code de conduite, document de 85 pages en vigueur également pour l'US Open, Wimbledon ou l'Open d'Australie.

Au regard de ses gains en carrière, Naomi Osaka aurait tout à fait pu s'acquitter de telles sanctions financières. Mais un autre passage du règlement précise que l'arbitre du tournoi, "en consultation avec le chef des superviseurs du Grand Chelem, peut décider d'une exclusion en raison d'une violation unique du présent code". Si elle est validée, la sanction est présentée comme "définitive et sans appel", on comprend donc l'assurance des organisateurs de Roland-Garros, qui ont estimé avoir suffisamment d'appuis réglementaires pour influencer la Japonaise.

"J'ai souvent eu le sentiment que les gens n'avaient aucun égard pour la santé mentale des sportifs et cela me frappe à chaque fois que je vois une conférence de presse ou que j'y participe", avait déclaré la joueuse de 23 ans avant d'arriver à la Porte d'Auteuil. En évoquant sa dépression et l'influence potentielle des médias sur son état psychologique, elle a mis sur la table un sujet d'ordinaire peu débattu par les sportifs. "Je ressens d'immenses vagues d'anxiété quand je dois m'adresser à la presse mondiale", a-t-elle expliqué au moment d'officialiser son retrait.

Du côté des organisateurs, cette prise de position a été très mal accueillie, la médiatisation des tournois permettant de contribuer à la renommée de ces rendez-vous annuels et de suivre de l'intérieur la compétition. Le statut de la joueuse, numéro 2 mondiale, a également eu un impact, elle qui jouit d'une importante notoriété au Japon et à l'étranger. D'aucuns ont enfin jugé cette sortie déplacée alors que le public revient tout juste (et en nombre réduit) dans les stades.

Du côté des athlètes, les réactions ont été assez contrastées. Si Serena Williams a dit comprendre le retrait de sa cadette et lui souhaiter un rétablissement rapide, peu de voix se sont élevées pour soutenir le choix initial de la joueuse de bouder la presse. Au contraire. "On sait ce pour quoi on signe en tant que joueurs de tennis professionnels", a lancé la numéro une mondiale, Ashleigh Barty. "Sans la presse, sans les gens qui voyagent pour écrire sur nous, nous ne serions pas les athlètes que nous sommes aujourd'hui. On n'aurait pas la même reconnaissance, la même popularité. Les médias sont une partie importante de notre sport", a renchéri Rafael Nadal, recordman de victoire sur la terre battue parisienne. Naomi Osaka, reconnaissant une potentielle erreur de communication, a glissé qu'elle se tenait à disposition des organisateurs de Grand Chelem lors des prochaines semaines afin de pouvoir revenir sur cet épisode tumultueux une fois le tournoi achevé.