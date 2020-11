Accident de Romain Grosjean : qu'est-ce que le halo, cet arceau qui a sauvé la vie du Français ?

Proposé aux écuries en 2016 avant sa mise en place en 2018, cet arceau avait été critiqué par de nombreux pilotes, notamment pour son manque d’esthétisme et le fait qu'il nuise à l'aérodynamisme. Niki Lauda, ancien champion de la discipline, victime d'un effroyable accident en 1976, s’était farouchement opposé à ce dispositif : "Le halo détruit l'ADN de la F1. Le risque pour les pilotes est devenu minime."

Néanmoins, le dispositif a fait ses preuves en cas d’accident. En forme de trépied, cette pièce de 7 kg composée de titane est capable de résister à un pneu lancé à plus de 220 km/h et peut soutenir le poids d’un bus londonien à deux étages. En cas de crash, cette protection peut également supporter un poids de 12 tonnes, et une force de plus de 50 G.