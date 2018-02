Accusée d'anti-américanisme après ses critiques contre Donald Trump, la skieuse Lindsey Vonn se dit "touchée"

"Je viens du Minnesota, d'une terre agricole, les membres de ma famille sont des gens simples. J'aime mon pays et j'aime concourir pour mon pays. Je suis tellement fière d'être ici pour représenter les États-Unis, a-t-elle affirmé. Ça me touche quand on dit (que je suis anti-américaine), parce que c'est juste faux."





Lindsey Vonn, l'une des meilleures skieuses de l'histoire, a rejoint comme beaucoup d'athlètes américains le mouvement des personnalités qui critiquent ouvertement Donald Trump. Elle a annoncé lors d'une interview à CNN qu'elle ne se rendrait pas à la Maison blanche, comme le veut la tradition pour les sélectionnés olympiques américains, au retour de Corée du Sud.