Disparition de Peng Shuai : l'ex-n°1 mondiale Naomi Osaka "choquée par la situation"

"Je suis choquée par la situation actuelle." L'ancienne N.1 mondiale de tennis Naomi Osaka a réagi ce mercredi après la disparition il y a une dizaine de jours de Peng Shuai. La joueuse est en effet introuvable depuis ses accusations de viol envers un ancien haut dirigeant communiste du pays.

"La censure n'est jamais acceptable quoiqu'il advienne, j'espère que Peng Shuai et sa famille sont en bonne santé et vont bien", a estimé Naomi Osaka dans un message publié sur Twitter, accompagné d'une photo de la joueuse chinoise. "(…) Je lui envoie de l'amour et de la lumière sur son chemin", ajoute la double vainqueure de l'US Open (2018, 2020) et de l'Open d'Australie (2019, 2021). La joueuse s'est depuis retirée du circuit pour "faire une pause pendant un certain temps" après son élimination au troisième tour à Flushing Meadows et une saison 2021 perturbée par des problèmes d'anxiété et "plusieurs épisodes dépressifs".