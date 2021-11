Affaire Peng Shuai : le président du CIO a parlé avec la joueuse chinoise en visioconférence

Il s'agit a priori du premier échange direct entre la joueuse et des responsables situés hors de Chine depuis le début de l'affaire. Le président du CIO Thomas Bach a parlé ce dimanche avec Peng Shuai lors d'une visioconférence de "trente minutes", a annoncé l'organisme olympique dans un communiqué, précisant que la tenniswoman chinoise "avait expliqué qu'elle était saine et sauve à son domicile à Pékin mais qu'elle aimerait que sa vie privée soit respectée".

Dimanche matin, Peng Shuai, 35 ans, ex-N°1 mondiale du double et star dans son pays, est apparue à un tournoi de tennis à Pékin. Elle n'avait pas été vue publiquement depuis qu'elle a accusé Zhang Gaoli, un puissant ex-responsable du Parti communiste de 40 ans son aîné, de l'avoir contrainte à un rapport sexuel au cours d'une relation discontinue de plusieurs années.

Sa disparition a causé un émoi international, et une mobilisation de stars du tennis mondial comme Serena Williams et Novak Djokovic sur les réseaux sociaux. La WTA a de son côté menacé de mettre fin à des contrats lucratifs avec la Chine, et estimé par la voix de son président Steve Simon que "la vidéo (du tournoi de tennis à Pékin, ndlr) seule (n'était) pas suffisante" pour montrer qu'elle était "libre de ses décisions et de ses actions".